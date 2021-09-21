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В Карелии растет число детей, заразившихся коронавирусом

Новости. Общество
09:50, 24 Сентября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки еще 26 детей в Карелии заразились COVID-19, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 26 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6833.

За сутки выздоровели 30 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6534 ребенка.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 183 пациента.

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