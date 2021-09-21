В Карелии растет число детей, заразившихся коронавирусом

За сутки еще 26 детей в Карелии заразились COVID-19, сообщил глава Минздрава республики.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 26 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Таким образом, число инфицированных детей достигло 6833.

За сутки выздоровели 30 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6534 ребенка.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано четыре смерти, выздоровели 183 пациента.