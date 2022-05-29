В Карелии растет число женщин, не желающих платить алименты на содержание своих детей

Главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров в большом интервью рассказал о взыскании алиментов с должников.

Накануне Международный день защиты детей, 1 июня, главный судебный пристав Карелии Олег Гончаров дал большое интервью и рассказал, как построена работа с неплательщиками алиментов.

По словам Олега Гончарова, с начала года судебными приставами-исполнителями взыскано алиментов на содержание несовершеннолетних детей 84 млн рублей.

«Конечно, большая часть исполнительных производств по взысканию алиментов приходится на отцов-должников, но в последние годы стало возрастать количество женщин-должников. Из находящихся на исполнении производств почти 17% в отношении женщин, которые уклоняются от уплаты алиментов — 1050», — сказал главный судебный пристав Карелии.

О том, какие меры принудительного исполнения, применяемые судебные приставы-исполнители, являются наиболее эффективными и какое наказание можно получить за неуплату алиментов без уважительных причин, читайте здесь.