В Карелии растет число жителей, попавших в больницу с внебольничной пневмонией

Количество госпитализированных жителей Карелии за сутки увеличилось на 9 человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"441 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+9 за сутки), 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 316 человек.