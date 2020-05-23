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В Карелии растет число жителей, попавших в больницу с внебольничной пневмонией

Новости. Общество
12:13, 24 Мая 2020
фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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Количество госпитализированных жителей Карелии за сутки увеличилось на 9 человек, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"441 человек госпитализирован с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+9 за сутки), 49 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано", - написал Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 316 человек.

 

 

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Комментарии

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кир
2020-05-24 12:51:20
Манипулируют терминами и цифрами. Это Россия, сынок.
Гость
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