В Карелии растет фактическая стоимость жилья

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Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без ИЖС) в Карелии в I квартале 2018 года достигла 41,9 тыс. рубля.
Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда средняя фактическая стоимость жилья составляла 29 тыс. 248 рублей
Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии за январь-март 2018 года.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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