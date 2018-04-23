В Карелии растет фактическая стоимость жилья

Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без ИЖС) в Карелии в I квартале 2018 года достигла 41,9 тыс. рубля.

Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда средняя фактическая стоимость жилья составляла 29 тыс. 248 рублей

Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии за январь-март 2018 года.

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