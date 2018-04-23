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Новости. Общество
09:34, 23 Апреля 2018

В Карелии растет фактическая стоимость жилья

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Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых домов (без ИЖС) в Карелии в I квартале 2018 года достигла 41,9 тыс. рубля.

Это на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда средняя фактическая стоимость жилья составляла 29 тыс. 248 рублей

Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии за январь-март 2018 года.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
gaudealis
2018-04-23 09:50:39
Что там у вас "растёт"? Вы пересчитайте в долларах-евро, и тогда получится, что люди, купившие 5 лет назад квартиры в Петрозаводске, сейчас в огромном убытке! Держу пари, что то же самое впоследствии будет и с теми, кто покупает жильё в нынешнем 2018-м году...
В то же время, каким-то невообразимым способом крючкотворцы умудряются "нарисовать" кадастровую стоимость в 2,6 млн рублей для квартиры, имеющей рыночную стоимость где-то в 1,9 млн... Или для гаража с рыночной стоимостью 200 тысяч насчитывают кадастровую стоимость что-то в районе 900 тысяч... Всё ради того, чтобы содрать с нищающего населения побольше налогов.
Беня
2018-04-23 10:53:48
gaudealis, вы только шо сказали нам во втором абзаце по секрету, шо там наверху видят курс по 82 за $?
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