В Карелии разрабатывают модель организации сопровождаемого проживания инвалидов

Минсоцзащиты республики вместе с общественниками готовят региональную модель организации сопровождаемого проживания инвалидов, страдающих психическими расстройствами.

На очередном заседании рабочей группы по вопросу организации сопровождаемого проживания инвалидов рассмотрели результаты исследования потребности в услугах сопровождаемого проживания, проведенного Карельской региональной общественной организацией инвалидов и родителей, имеющих детей–инвалидов "Поможем нашим детям". Исследование прошло в рамках проекта "Здорово жить дома". Проект, реализованный в 2020 году, был направлен на апробацию технологии сопровождаемого проживания среди молодых людей с психофизическими нарушениями в условиях надомной формы социального обслуживания, сообщается на сайте правительства.

По итогам опроса, проведенного среди 79 родителей, было выявлено, что большинство из них (73%) считают сопровождаемое проживание необходимой и актуальной формой оказания услуг. В то же время на вопрос "Если система сопровождаемого проживания будет развита, то, как скоро вы готовы включить в нее вашего ребенка?" 38% опрошенных ответили, "как можно позднее", а 32% затруднились ответить.

Большинство родителей (51%) видят оптимальной организацию сопровождаемого проживания в специальном отдельном доме в городе или секции (подъезде) для проживания людей с инвалидностью. Многие родители готовы принять личное участие в создании, развитии и текущей работе площадки сопровождаемого проживания: в качестве волонтеров - 50%, сделать стартовые вложения на начальном этапе для строительства и обустройства квартиры – 23%, стать сотрудником – 18,9%, организатором – 8,1%.