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В Карелии разваливается мост, где снималась комедия «Любовь и голуби»

Новости. Общество
11:05, 05 Августа 2021
фото: © ОО «Гражданский патруль»

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Жители Медвежьегорска, где проходили съемки одной из самых любимых отечественных комедий «Любовь и голуби», пожаловались на аварийный мост.

В общественную организацию «Гражданский патруль» пришло сообщение от жителей Медвежьегорска, которые всерьез опасаются оказаться на дне реки. Аварийное состояние пешеходного моста через реку Кумса на улице Санаторной у местных жителей давно вызывает беспокойство. Люди регулярно жаловались на его состояние в администрацию, но безрезультатно, сообщили в «Гражданском патруле».

«Там ведь и дети ходят каждый день, сейчас занятия начнутся через месяц, а мост еле держится. Далеко ли до беды? Уже не первый год обещают мост отремонтировать, но воз и ныне там», — сообщила общественникам местная жительница Галина Исподина.

Представители общественной организации обратились в администрацию с жалобой на состояние моста и просьбой привести его в норму.

«Медвежьегорск подарил нам огромное количество картин благодаря своим натурам, вспомним хотя бы легендарную комедию Владимира Меньшова „Любовь и голуби“. Поэтому нам бы хотелось бережного отношения к городскому имуществу, не только потому, что городские власти обязаны содержать его в должном виде, но и потому, что в будущем на этом мосту вполне могут встретиться двое влюбленных из новой картины, которую мы посмотрим с удовольствием», — отметил руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

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Комментарии

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