В Карелии разыскивается мужчина, не вернувшийся домой

Полиция Карелии разыскивает 43-летнего жителя Сегежи, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

Полиция разыскивает 43-летнего Эдуарда Т., который вечером 7 января вышел из гаража на ул. Гражданской в Сегеже и не вернулся.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 7 января, сообщать значимые сведения по телефонам в 89114150075 или 102.