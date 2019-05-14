В Карелии разыскивают пропавшего на озере мужчину

Мужчина в ночь с 4 на 5 мая выплыл на лодке в озеро Коткозеро и до сегодняшнего дня не вернулся.

В группе поисково-спасательного отряда "Доброспас" разместили информацию о поиске мужчины.

Разыскивается житель Карелии Юрий З., который в ночь с 4 на 5 мая выплыл на лодке в озеро Коткозеро.

Лодка была найдена около берега. Есть вероятность, что он мог выйти на берег и уйти в неизвестном направлении.

На вид ему 53-57 лет, рост 180-182 см. Волосы каштановые с сединой, залысины, коротко стрижен.

Был одет в белую шапку, джемпер "кенгуру" с капюшоном, комуфляжную куртку и кроссовки.

Особая примета – полное отсутствие зубов, съемные зубные протезы.

При себе не имел ни документов, ни денег.

Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 89102170193.