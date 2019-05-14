В Карелии разыскивают пропавшего на озере мужчину

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Мужчина в ночь с 4 на 5 мая выплыл на лодке в озеро Коткозеро и до сегодняшнего дня не вернулся.
В группе поисково-спасательного отряда "Доброспас" разместили информацию о поиске мужчины.
Разыскивается житель Карелии Юрий З., который в ночь с 4 на 5 мая выплыл на лодке в озеро Коткозеро.
Лодка была найдена около берега. Есть вероятность, что он мог выйти на берег и уйти в неизвестном направлении.
На вид ему 53-57 лет, рост 180-182 см. Волосы каштановые с сединой, залысины, коротко стрижен.
Был одет в белую шапку, джемпер "кенгуру" с капюшоном, комуфляжную куртку и кроссовки.
Особая примета – полное отсутствие зубов, съемные зубные протезы.
При себе не имел ни документов, ни денег.
Всех, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефону 89102170193.
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