В Карелии разыскивают обвиняемого в преступлении, скрывшегося от следствия

Уроженец Беломорска разыскивается в Суоярвском районе.

Как сообщили в МВД Карелии, полицейские в Суоярвском районе разыскивают Александра Александровича Щ., 1981 года рождения, уроженца Беломорска, который скрылся от органов следствия. Мужчина обвиняется в незаконном проникновении в чужой дом.

Всех, располагающих сведениями о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8-921-012-26-21, 8-814-57-590-24, 8-814-57-590-10.

Конфиденциальность гарантируется.