В Карелии ребенку-инвалиду выдали рецепт на лекарство после вмешательства активистов

В местной поликлинике ребенку не выдавали необходимый препарат, сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ по Карелии.

После обращения активистов ОНФ в Минздрав Карелии с просьбой обеспечить ребенка-инвалида из Костомукши необходимой формой лекарственного препарата, пациентке был выписан долгожданный рецепт.

В июне жительница Костомукши обратилась в ОНФ с жалобой на то, что ее дочери, в местной поликлинике отказывают выдавать лекарство в том виде, в котором необходимо ребенку. Свой отказ, по информации ОНФ, в поликлинике мотивировали тем, что препарат в гранулах – дорогой, поэтому не закупается, а его таблетированные формы намного дешевле. Женщина не стала рисковать здоровьем ребенка и приобретала нужное лекарство самостоятельно.

Лекарство в гранулах не выдавали, т.к. он не был включен в перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебных комиссий, а значит, оснований для его закупки в рамках программы "Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами отдельных категорий граждан" не было.



В настоящее время Минздрав Карелии нашел возможность предоставить ребенку с инвалидностью этот препарат в рамках ведомственной целевой программы. Матери девочки предложили прийти в местную поликлинику и получить рецепт.



НПо словам матери юной жительницы Костомукши, в местной поликлинике ее дочери выписали рецепт на месалазин в гранулах, который она сможет получать в течение полугода.

Пресс-служба регионального отделения ОНФ в Карелии