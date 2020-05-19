В Карелии ребенок едва не погиб после удара током

Следком Карелии проводит проверку по факту получения травмы 11-летним мальчиком в поселке Повенец Медвежьегорского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 16 мая несовершеннолетний в поселке Повенец забрался на металлическую конструкцию, которая подключена к линии электропередач и находится под напряжением, где получил удар электрическим током. После удара 11-летний мальчик упал с высоты на землю и травмировался. В настоящее время мальчик проходит лечение в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка.