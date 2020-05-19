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В Карелии ребенок едва не погиб после удара током

Новости. Происшествия
19:04, 19 Мая 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Следком Карелии проводит проверку по факту получения травмы 11-летним мальчиком в поселке Повенец Медвежьегорского района, сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 16 мая несовершеннолетний в поселке Повенец забрался на металлическую конструкцию, которая подключена к линии электропередач и находится под напряжением, где получил удар электрическим током. После удара 11-летний мальчик упал с высоты на землю и травмировался. В настоящее время мальчик проходит лечение в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщили в Следкоме Карелии.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" после пропажи подростка.

 

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Комментарии

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Горожанин
2020-05-19 19:47:16
Металлическая конструкция должна быть заземлена! Энергетика пороть вместе с родителями мальчика. Безумно.
кир
2020-05-19 19:26:19
Родителей выпороть безумно. Запомнят, что воспитывать надо.
Гость
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