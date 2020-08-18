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В Карелии медпомощь пришла к травмированному ребенку-инвалиду через сутки из-за молчания воспитателей

Новости. Общество
08:05, 19 Августа 2020
фото: ©ТАСС/Сергей Карпов
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В Сегежском районе образовательное учреждение, чьи сотрудники скрыли несчастный случай с ребенком-инвалидом, заплатит пострадавшей девочке компенсацию в 250 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В прокуратуру Сегежского района обратился опекун 10-летней девочки с просьбой оказать содействие в получении компенсации морального вреда в связи с получением ребенком травмы в образовательном учреждении.

Проверкой установлено, что девочка, являющаяся инвалидом, была оставлена в школе-интернате без должного присмотра. В результате во время игры она получила травму, позже квалифицированную как средней тяжести вред здоровью.

Как выяснилось, воспитатели в интернате никому не сообщили о несчастном случае. В результате квалифицированная медицинская помощь ребенку была оказана только спустя сутки после получения травмы.

Прокуратура района направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательного учреждения компенсации морального вреда. Суд удовлетворил заявленные требования и взыскал 250 тысяч рублей в пользу ребенка.

Решение суда в законную силу не вступило.

Кроме того, молчаливые воспитатели в связи с оказанием ими услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, оштрафованы на 10 и 20 тысяч рублей соответственно, добавили в прокуратуре республики.

Ранее воспитателя детсада в Карелии, по вине которого травмировался ребенок, осудили и уволили.

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