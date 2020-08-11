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Воспитателя детсада в Карелии, по вине которого травмировался ребенок, осудили и уволили

Новости. Общество
10:46, 12 Августа 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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В Прионежье осужден бывший воспитатель детского сада, по вине которого воспитанник получил травму, сообщил в прокуратуре Карелии.

Судом установлено, что в сентябре 2019 года 4-летний воспитанник детского сада в помещении игровой комнаты остался без присмотра воспитателя, залез на шведскую стенку, не удержался на ней, упал с высоты не менее 2 метров на пол, вследствие чего получил травму и длительное время находился в больнице на лечении. При этом маты или иные амортизирующие настилы у шведской стенки отсутствовали.

Информация о факте несчастного случая, вопреки требованиям законодательства об образовании, руководством детского сада не была доведена до сведения учредителя образовательной организации, правоохранительных органов.

По результатам выявленных прокуратурой района нарушений следственными органами было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.
В судебном заседании обвиняемая не признала своей вины в совершенном преступлении.

Приговором Прионежского районного суда бывший воспитатель детского сада признана виновной в совершенном преступлении и ей назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

Напомним, ранее детское дошкольное учреждение хотело скрыть факт травмирования ребенка.

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Комментарии

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кир
2020-08-12 12:34:27
Два идиота с утра самовыражаются. Дура заноза и полудурок с измененный ником. Они даже обсуждать темы не умеют. :)
zanoza
2020-08-12 12:19:12
Воспитательницу осудили,а директора,который не обеспечил настил у спортивного сооружения, не осудили. Здорово!
кир
2020-08-12 11:09:02
В Суоми воспиталка работает. Закончила базовый медицинский колледж здесь. Там к суду не привлекают. Работа иначе построена.
Off
2020-08-12 11:38:36
кир, ты живешь в Суоми ? )
zanoza
2020-08-12 12:17:38
Off, он здесь живёт, а вот его дети живут в ненавистной ему Европе :)
zanoza
2020-08-12 13:14:32
Off, мается и деградирует :)
Off
2020-08-12 12:20:33
zanoza, да я знаю .Но его почему то корежит от Финляндии и от Карелии. Мается здесь бедолага. :)
Театральный критик
2020-08-12 10:59:20
Пусть теперь сами услуги оказывают. Судимость на пустом месте повесили, а педофилам ниже низшего присуждают

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