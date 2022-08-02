В Карелии рецидивист отправится в колонию за покушение на убийство отказавшей ему дамы

В Петрозаводске суд приговорил мужчину, который чуть не зарезал женщину за отказ в сожительстве, к 6 годам колонии.
Житель Беломорска получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судом 58 — летний мужчина был признан виновным в покушении на убийство петрозаводчанки. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.
Следствием и судом установлено, ночью 14 января вблизи жилого дома по Лососинскому шоссе в Петрозаводске между подсудимым и 42 — летней женщиной произошел конфликт из-за ее отказа совместного проживания. В результате нетрезвый мужчина несколько раз ударил даму ножом.
Потерпевшей удалось выжить благодаря экстренной госпитализации и получению квалифицированной медицинской помощи.
Установлено, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Совершенное преступление заранее спланировал. Для этого заблаговременно купил нож.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, в Карелии мужчина пытался убить приятеля ножницами.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание