В Карелии рецидивист отправится в колонию за покушение на убийство отказавшей ему дамы

В Петрозаводске суд приговорил мужчину, который чуть не зарезал женщину за отказ в сожительстве, к 6 годам колонии.

Житель Беломорска получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Судом 58 — летний мужчина был признан виновным в покушении на убийство петрозаводчанки. Об этом сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, ночью 14 января вблизи жилого дома по Лососинскому шоссе в Петрозаводске между подсудимым и 42 — летней женщиной произошел конфликт из-за ее отказа совместного проживания. В результате нетрезвый мужчина несколько раз ударил даму ножом.

Потерпевшей удалось выжить благодаря экстренной госпитализации и получению квалифицированной медицинской помощи.

Установлено, что подсудимый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Совершенное преступление заранее спланировал. Для этого заблаговременно купил нож.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина пытался убить приятеля ножницами.