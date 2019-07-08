В Карелии рецидивист получил срок за пьяную езду на мопеде

Мужчина пошел на повторное преступление после административного ареста, сообщили в прокуратуре Карелии.

В мае 2018 года 41-летний житель Лахденпохского района был арестован на 10 суток за пьяную езду.

Однако в октябре 2018 года водитель вновь был остановлен сотрудниками полиции за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения.

Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.