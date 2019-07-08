В Карелии рецидивист получил срок за пьяную езду на мопеде

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Мужчина пошел на повторное преступление после административного ареста, сообщили в прокуратуре Карелии.
В мае 2018 года 41-летний житель Лахденпохского района был арестован на 10 суток за пьяную езду.
Однако в октябре 2018 года водитель вновь был остановлен сотрудниками полиции за управление мопедом в состоянии алкогольного опьянения.
Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно, с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года.
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