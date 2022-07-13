В Карелии рецидивист продал украденный дорогой двигатель в 6 раз дешевле его стоимости

Полицейские раскрыли в Петрозаводске кражу двигателя, сообщили в МВД республики.
В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 33-летний горожанин. Он арендовал место на охраняемой автостоянке для своей лодки, из которой пропал недавно купленный мотор стоимостью 175 тысяч рублей.
Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого — ранее судимого 41-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, как, повредив забор, незаметно проник на стоянку и вынес мотор. Его мужчина продал за 30 тысяч. Полицейские выяснили место сбыта и изъяли похищенное.
В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.
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