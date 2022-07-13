В Карелии рецидивист продал украденный дорогой двигатель в 6 раз дешевле его стоимости

Полицейские раскрыли в Петрозаводске кражу двигателя, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска с заявлением о краже обратился 33-летний горожанин. Он арендовал место на охраняемой автостоянке для своей лодки, из которой пропал недавно купленный мотор стоимостью 175 тысяч рублей.

Изучив камеры видеонаблюдения, полицейские установили и задержали подозреваемого — ранее судимого 41-летнего петрозаводчанина. Он рассказал, как, повредив забор, незаметно проник на стоянку и вынес мотор. Его мужчина продал за 30 тысяч. Полицейские выяснили место сбыта и изъяли похищенное.

В настоящее время по статье «кража» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы.