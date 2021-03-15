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В Карелии рецидивист пронес мимо кассы консервы и макароны и пошел под суд

Новости. Криминал
14:49, 16 Марта 2021
фото: © pxhere
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Ранее судимого жителя Костомукши, обвиняемого в покушении на грабеж, ждет суд, сообщили в МВД Карелии.

По версии следствия, 33-летний житель Костомукши, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил поживиться в сетевом магазине. Он набрал продуктов на 973 рубля, сложил в свой пакет, а затем прошел мимо кассы, не заплатив за товар. В числе похищенного оказались консервы, рисовая лапша, макаронные изделия, кетчуп, а также две бутылки пива.

Действия эти были замечены другой посетительницей заведения. Она сообщила о подозрительном визитере работнице магазина: той удалось его догнать и забрать похищенное. На место был вызван наряд полиции, однако обвиняемый успел скрыться. Одним из вещественных доказательств его вины послужила изъятая стражами порядка видеозапись, которая запечатлела факт хищения.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Мужчина свою вину признал и активно способствовал следствию. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее житель Петрозаводска пошел на преступление ради денег и сладких напитков.

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Комментарии

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кир
2021-03-16 16:03:21
Страна рецидивистов и ещё не судимых. Для этого разрушали консервативные устои общества?
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