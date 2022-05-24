В Карелии рецидивист сдал чужой мотоцикл в металлолом и потратил деньги на алкоголь

В Беломорске мужчина может отправиться в колонию на 5 лет за кражу старого мотоцикла.

В полицию с заявлением о краже обратилась 45-летняя жительница Беломорска. Она сообщила, что кто-то проник в гараж покойного отца и похитил его мотоцикл стоимостью не менее 30 000 рублей. Предположений, кто мог совершить кражу, у потерпевшей не было, рассказали в МВД республики.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 28-летний ранее судимый беломорчанин. Он дал признательные показания. Подозреваемый посчитал, что гараж бесхозный, и решил его вскрыть. Оказавшись внутри, обнаружил железного «коня». Затем мужчина позвонил друзьям и попросил их о помощи. Сказав, что мотоцикл отдали ему якобы в безвозмездное пользование, он вместе с товарищами перевез технику в пункт приема металлолома и продал. А вырученные деньги потратил на покупку алкоголя и продуктов питания. Полицейские изъяли мотоцикл, который по окончании следственных действий будет возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, в Карелии подросток угнал три из восьми вскрытых за ночь автомобилей, но далеко не уехал.