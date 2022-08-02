В Карелии рецидивист убил двоих приятелей и получил 14 лет колонии

В Олонце мужчина признан виновным в жестоком убийстве, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в декабре 2020 года — январе 2021 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии в Олонце, поссорился со знакомым. В ходе конфликта он несколько раз ударил приятеля по голове твердым тупым предметом, а также нанес удары ногами в область грудной клетки. Потерпевший с полученными травмами был доставлен в больницу, где в последующем скончался.



фото: © СУ СК РФ по Республике Карелия

Позже подсудимый в ходе распития спиртных напитков с другим своим знакомым напал на него, ударил по голове ручной металлической дрелью, а затем избил руками и ногами. В результате нанесенных ударов мужчина скончался на месте.

Олонецкий районный суд приговорил 28-летнего мужчину, ранее судимого за кражи, к 14 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, житель Карелии забил молотком женщину до смерти.