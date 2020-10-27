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В Карелии рецидивист украл у пенсионерки куриц с кроликом и съел их

Новости. Криминал
14:52, 28 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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В Кондопожском районе мужчина, недавно вернувшийся из колонии, попался на краже из подсобного хозяйства пожилой соседки.

По сообщению МВД Карелии, в полицию обратилась пожилая жительница одного из поселков Кондопожского района. Пенсионерка пожаловалась, что ночью кто-то проник в хозпостройку и похитил 4 курицы, а также кролика. Ущерб пожилая женщина оценила в 3 тысячи рублей.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 32-летний жителя того же поселка, не имеющий постоянного источника дохода. Мужчина был ранее судим и недавно покинул места лишения свободы. В заброшенном помещении, где проживает подозреваемый, были обнаружены и тушки двух куриц. Остальное похищенное рецидивист употребил в пищу.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.

Подозреваемый задержан. Проверяется его причастность и к другому имущественному происшествию, зарегистрированному в поселке.

Ранее рецидивистка из Петрозаводска приехала в поселок и украла в магазине сыр и мясо.

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Комментарии

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кир
2020-10-28 15:28:38
Жить как-то надо. :)
Гость
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