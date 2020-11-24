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В Карелии ревнивая жена чуть не сожгла целый подъезд жилого дома

Новости. Криминал
07:25, 25 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
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В Сортавале будут судить 38-летнюю женщину, которая из-за ревности подожгла дверь в квартиру любовницы мужа, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в один из летних вечеров этого года жительница Сортавалы, находясь в состоянии алкогольного опьянения и уверенная в неверности супруга, решила отомстить сопернице. В порыве ревности 38-летняя женщина облила дверь квартиры обидчицы  бензином и подожгла. В результате загорелся весь подъезд, от пожара пострадали пять квартир. Общая сумма которого составила более 150 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемая признала свою вину, частично возместила причиненный ущерб.

Уголовное дело о поджоге направлено в Сортавальский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее селянка в Карелии зарезала ревнивого сожителя.

 

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