В Карелии ревнивый муж получил удар ножом во время застолья на свалке

В Костомукше пьяное застолье на свалке закончилось кровавой разборкой из-за ревности.

По сообщению МВД Карелии, в полицию города горняков поступило сообщение из медучреждения о том, что госпитализирован пациент с колотой раной. Сотрудники уголовного розыска вскоре установили, что происхождение травмы — криминальное.

Как выяснилось, преступление произошло в бытовке на одной из свалок. Там семейная чета и их приятель устроили застолье. Вскоре супруга отправили вздремнуть. Но через час он проснулся и обнаружил следующее: в бытовке находилась жена, обёрнутая в полотенце, и приятель, который с помощью ножа разрезал верёвку. Не слушая объяснения о том, что вторая половина ходила на озеро купаться, 44-летний житель Костомукши приревновал её к знакомому. Завязалась драка, в ходе которой, по версии следствия, 45-летний собутыльник нанёс ревнивцу удар ножом между рёбер в левый бок.

Поначалу жена не заподозрила, что здоровью мужа что-то угрожает. На следующий же день, проснувшись, она увидела, что супруг истекает кровью, вызвала медиков.

В настоящее время материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.

Жителю Костомукши грозит лишение свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет.