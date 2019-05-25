В Карелии ревнивый муж задушил спящую женщину ремнем

Мужчине грозит 15 лет тюрьмы за убийство жены, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 23 декабря обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения дома в п. Лендеры Муезерского района напал на свою спящую сожительницу и из чувства ревности задушил ее ремнем.

Мужчина заключен под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.