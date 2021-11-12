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В Карелии резко потеплеет

Новости. Погода
15:16, 14 Ноября 2021
фото: © ТАСС / Александр Щербак

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Теплая погода придет в Карелию уже во вторник, 16 ноября.

По прогнозам Гидрометцентра, на следующей неделе одни регионы ожидает резкое похолодание, другие - резкое потепление, пишет ТАСС.

Аномальное похолодание с морозами до 18-20 градусов придет в регионы Урала с 15 ноября. Регионы Северо-Западного федерального округа, напротив, ожидает температура выше нормы на четыре-семь градусов с 16 ноября, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится еще минимум до 19 ноября, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее заметное понижение температуры прогнозируется на Урале. Если еще 14 ноября там умеренные морозы, то с понедельника ночные температуры будут в диапазоне уже минус 15-18 градусов, в Курганской области - даже до минус 20 градусов. Дневные температуры будут тоже низкие - минус 5-10 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температурный фон в регионах Урала будет ниже нормы на четыре-семь градусов. "Там будет настоящая зимняя погода с северным ветром", - отметил он.

Метеоролог сообщил, что в Северо-Западном федеральном округе, напротив, прогнозируется аномальное потепление с 16 ноября. Воздух будет прогреваться до пяти градусов тепла. "Там заметно повысится температура. Она будет на пять-шесть градусов выше нормы к середине следующей недели, со вторника. Это значит, что максимальные значения тепла будут три-пять градусов", - сказал он.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-11-14 17:14:14
В соседней финляндии с таким же климатом и населением 5 млн. человек / включая сомалийцев/ очень ждут российских туристов. Либерда утверждает, что исключительно за сыром. :) :)
Старый старик
2021-11-14 17:47:58
лишьбыпротив, Финляндия закрыла нашим границы до Нового года ,там порядок без наших , а сыр и здесь есть,хоть и хреновый,хи,хи...
кир
2021-11-14 15:23:06
Хорошо, что не климат. :)
Гость
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