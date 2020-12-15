Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В Москве будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по постам в соцсетях 3
15.12.2020 20:40
Модель Наталья Водянова с детьми снимает тревел-шоу на острове Кижи в Карелии 2
15.12.2020 14:08
Прокуратура просит по шесть лет лишения свободы фигурантам дела о гибели детей на Сямозере 19
15.12.2020 14:57
Власти Карелии увеличат денежный минимум для пенсионеров с 1 января 4
15.12.2020 15:09
Предприниматель Петрозаводска: зарплату платить раньше мы бы и рады, но государство нам запретило 15
15.12.2020 14:07
Российскому миллиардеру построили яхту длиной в 142 метра 8
15.12.2020 21:30
Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год 8
15.12.2020 14:40

В Карелии резко снизилось число заражений детей коронавирусом

Новости. Общество
09:51, 16 Декабря 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
Загрузка...

За минувшие сутки, 15 декабря, в Карелии зарегистрировано 12 случаев заболевания детей COVID-19, а 14 декабря в республике заразился вирусом 41 ребенок, сообщил на своей странице глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 15 декабря по статистике в Карелии было 21946 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2234 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 16 декабря, – уже 22287 ковидных больных, из которых 2246 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 12 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 341 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22287 человек. Выздоровели – 14406. Умерли 132 пациентов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
10.12.2020, 11:50
Комичный процесс установки елки в районе Карелии стал хитом TikTok (ВИДЕО)

Аналитика

15.12.2020 14:45
Тема недели
Вместо локдауна 1
Как жителям Карелии придется праздновать Новый год в условиях антиковидных ограничений.
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Патриотизм и бутафория 24
07.12.2020 16:35
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2020 16:45
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»