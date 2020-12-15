В Карелии резко снизилось число заражений детей коронавирусом

За минувшие сутки, 15 декабря, в Карелии зарегистрировано 12 случаев заболевания детей COVID-19, а 14 декабря в республике заразился вирусом 41 ребенок, сообщил на своей странице глава карельского Минздрава Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что на 15 декабря по статистике в Карелии было 21946 инфицированных коронавирусом, из общего числа 2234 – это дети.

По состоянию на сегодняшний день, 16 декабря, – уже 22287 ковидных больных, из которых 2246 – это дети, то есть за сутки в Карелии заразились коронавирусом 12 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии умерли три пациента, 341 человек заразился COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 22287 человек. Выздоровели – 14406. Умерли 132 пациентов.