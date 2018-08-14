15:13, 14 Августа 2018
В Карелии родителям, чтобы собрать ребенка в первый класс, потребуется не менее 10 тыс. рублей
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Специалисты Карелиястата подсчитали, какие суммы придется выложить родителям первоклассников в 2018 году, чтобы бюджетно встретить День знаний.
Набор самых необходимых вещей в школьном комплекте первоклассника в текущем году подорожал на 10% в сравнении с 2017 годом. В этом году родителям придется выложить 10 тыс. 106 рублей 55 копеек, чтобы собрать в школу одного первоклассника. Сумма указана авторами исследования с ремаркой "по самым скромным подсчётам", то есть речь идет о бюджетном подходе к школьным сборам. Реальная стоимость полного комплекта учебных принадлежностей, главным образом, будет зависеть от кошелька и фантазии родителей первоклассника.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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