890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
За сутки от коронавируса в Петрозаводске скончались 43-летний мужчина и 82-летняя женщина 12
Сегодня 09:08
Минфин объяснил, куда ушли 5,6 млрд рублей, выделенных на борьбу с коронавирусом в Карелии 9
Сегодня 12:21
Двухлетний ребенок выпал с 13-го этажа и выжил (ВИДЕО)
25.11.2020 21:30
Легковой автомобиль жестко столкнулся с пожарной машиной на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 2
Сегодня 07:50
"Глава Карелии забыл дорогу в парламент" 18
Сегодня 10:19
В Карелии установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки 11
Сегодня 09:09

В Карелии родной сын опустошил кредитку отца

Новости. Криминал
18:40, 26 Ноября 2020
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Загрузка...

Юный житель Сегежи прогулял деньги с кредитной карты отца, сообщили в МВД Карелии.

В Сегежский отдел полиции обратился 45-летний гражданин. Он сообщил, что со счета его кредитной карты были похищены 25 тыс. рублей. Как оказалось, кредитную банковскую карту мужчине выдали на работе. За ненадобностью он убрал ее в ящик стола. Спустя время ему стали поступать уведомления от банка о необходимости уплаты ежемесячного платежа. Мужчина обратился за помощью в финансовое учреждение и узнал, что его кредитный лимит исчерпан.

Полицейские установили, что к хищению причастен 21-летний сын заявителя. Он признался, что скачал на телефон специальное приложение от банка, без ведома отца активировал его карту и перевел деньги на свой счет. Всю сумму он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой
25.11.2020, 15:15
В чем подозревают Белугу
19.11.2020, 11:07
Лжевоеннослужащая США предложила жителю Карелии миллион долларов за помощь и обманула
23.11.2020, 12:12
"Идет война"

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»