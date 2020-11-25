В Карелии родной сын опустошил кредитку отца

Юный житель Сегежи прогулял деньги с кредитной карты отца, сообщили в МВД Карелии.

В Сегежский отдел полиции обратился 45-летний гражданин. Он сообщил, что со счета его кредитной карты были похищены 25 тыс. рублей. Как оказалось, кредитную банковскую карту мужчине выдали на работе. За ненадобностью он убрал ее в ящик стола. Спустя время ему стали поступать уведомления от банка о необходимости уплаты ежемесячного платежа. Мужчина обратился за помощью в финансовое учреждение и узнал, что его кредитный лимит исчерпан.

Полицейские установили, что к хищению причастен 21-летний сын заявителя. Он признался, что скачал на телефон специальное приложение от банка, без ведома отца активировал его карту и перевел деньги на свой счет. Всю сумму он потратил на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.