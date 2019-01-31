В Карелии родственник обокрал пенсионерку ради компьютерных игр

В полицию Кондопожского района обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о краже денег с карты, сообщили в МВД Карелии.

Женщина рассказала, что с ее банковской карты похитили 8 тысяч рублей. Пожилая горожанка обнаружила пропажу, когда ей пришло смс о недостатке средств на банковском счете для проведения платежа по кредиту.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 20-летнего родственника потерпевшей. Он часто бывает у нее дома и несколько раз просил дать позвонить ее кнопочный мобильный телефон.

По версии следствия, молодой человек переставил сим-карту с телефона пенсионерки на свой и с помощью мобильного приложения похитил деньги. Впоследствии он потратил всю сумму на покупку компьютерных игр в интернете.

На мужчину завели уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.