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В Карелии росгвардейцы разоружили владельцев стволов

Новости. Общество
09:05, 17 Июля 2021
фото: © Управлении Росгвардии по Карелии

Сотрудники Росгвардии изъяли у жителей Карелии 14 единиц оружия.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии с 9 по 16 июля провели 92 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Об этом информирует Росгвардия.

Росгвардейцы составили 21 протокол об административных правонарушениях, изъяли 14 единиц оружия. Жители Карелии добровольно сдали 16 единиц оружия.

Ранее сообщалось, как сотрудница полиции едва не застрелилась, разряжая пистолет.

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