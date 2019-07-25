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Новости. Происшествия
16:24, 25 Июля 2019
фото: © РИА Новости / Михаил Фомичев

В Карелии росгвардейцы задержали дебошира, сломавшего дверь одним ударом

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Сотрудники вневедомственной охраны задержали дебошира в одном из баров Сортавалы, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошёл 23 июля в Сортавале около половины пятого утра. Причина вызова росгвардейцев - срабатывание тревожной сигнализации в расположенном на улице Дружбы Народов баре.

К прибывшим на место вызова сотрудникам вневедомственной охраны обратился бармен и рассказал, как один изрядно подвыпивший мужчина мешал работе персонала ночного заведения и его посетителям. Гражданин ругался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания на бармена. Кроме того, ударом руки мужчина разбил и стекло на входных дверях.

Утихомирить хулигана смогли только росгвардейцы. Стражам правопорядка в соответствии с законодательством пришлось даже одеть на мужчину наручники.

Задержанный 30-летний житель Сортавалы передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит административная ответственность.

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