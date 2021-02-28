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В Карелии росгвардейцы задержали похитителя спиртного

Новости. Общество
11:39, 01 Марта 2021
фото: Управление Росгвардии по Республике Карелия / ВК
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В Олонце росгвардейцы задержали мужчину, вновь попавшегося на хищении.

26 февраля сработала тревожная сигнализация одного из сетевых магазинов, сообщают в Росгвардии. Группа задержания Олонецкого отдела вневедомственной охраны прибыла на место происшествия. От администратора росгвардейцы узнали, что была похищена алкогольная продукция.

Злоумышленника установили по камерам наблюдения, а тревожную кнопку нажали, когда он вновь пришел в торговое заведение. 50-летний местный житель был задержан и передан в полицию.

Ранее сообщалось, что похитителя колбасы задержали росгвардейцы Карелии.

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