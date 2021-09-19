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В Карелии Росгвардия ждет новых сотрудников

Новости. Общество
07:15, 20 Сентября 2021
фото: © Управление Росгвардии по Республике Карелия

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Жителей Карелии приглашают на службу в территориальное управление Росгвардии.

Во вневедомственной охране открыт набор на службу. Об этом информирует Росгвардия.

Требования к кандидатам: образование не ниже среднего (полного), возраст от 18 до 35 лет, завершенная служба в российской армии. Претенденты на место в рядах Росгвардии не должны иметь судимости и грубых административных правонарушений. Они также обязаны быть способными по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

В Росгвардии обещают ряд льгот и гарантий.

Контакты для получения подробной информации о трудоустройстве размещены в паблике росгвардейцев.

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