В Карелии Роспотребнадзор готов защищать в суде не попавших на концерты зрителей

Управление Роспотребнадзора по Карелии планирует обратиться в суд с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой концертов и отказом в возврате денег за билеты.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия в настоящее время рассматривается вопрос о возможности обращения в суд в защиту прав и законных интересов группы потребителей с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой (переносом) зрелищных мероприятий (концертов) и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты, в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы дело было рассмотрено в суде, необходимо, чтобы к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц присоединились не менее 20 человек.

"Управление предлагает гражданам, пострадавшим от указанных действий ООО "Интерфест" и желающим присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, обращаться в отдел защиты прав потребителей по тел: (8142) 79-74, воспользоваться разделом "Прием обращений граждан" на официальном сайте Управления или направить письменное обращение по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26", - пишут на сайте управления.

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