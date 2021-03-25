Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Роскомнадзор намерен запрашивать у новых пользователей соцсетей паспортные данные 5
25.03.2021 19:10
Парфенчиков присвоил почетные звания любимым артистам театров Карелии 10
25.03.2021 18:20
Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами 5
25.03.2021 15:13
В Петрозаводске джек-рассел-терьер с хозяйкой пострадали от зубов бойцовского пса 1
25.03.2021 14:40
Россияне описали квартиру мечты
25.03.2021 20:40
Генпрокуратура описала среднестатистического преступника 2
25.03.2021 21:05
Девушка поставила телефон на зарядку на ночь и проснулась с ожогами на лице 1
25.03.2021 23:30
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 1
Новое
Сегодня 11:20

В Карелии Россельхознадзор забраковал местную колбасу

Новости. Общество
10:24, 26 Марта 2021
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Мясоперерабатывающий цех в Кондопожском районе допустил несколько нарушений в своей работе, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

В марте 2021 года Управление Россельхознадзора Карелии провело внеплановую проверку двух предприятий в Кондопожском районе, расположенных по одному и тому же адресу – мясоперерабатывающего цеха и кафе, где продукция этого цеха реализуется. Предприятия принадлежат двум индивидуальным предпринимателям.

В ходе проверки были отобраны пробы произведенной в цехе варено-копченой колбасы и отправлены на исследования. По результатам испытаний в пробе было обнаружено ДНК курицы, при этом в составе колбасы этот компонент не был заявлен производителем.

Предпринимателю предписано прекратить действие декларации о соответствии колбасы варено-копченой требованиям технических регламентов.

Также в ходе проверки выяснилось, что мясоперерабатывающим цехом не разработана и не внедрена система контроля качества и безопасности продукции. У некоторых продуктов, продаваемых в кафе, отсутствовала маркировка с информацией о производителе, составе товара, сроке годности и условиях хранения. Нашлись и другие мелкие нарушения.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, а также повара кафе и работника цеха были составлены протоколы об административном правонарушении.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
карел
2021-03-26 11:34:33
Так у них и тушонки такие даже собака не ест .
ромео
2021-03-26 11:00:26
с Олонией все хорошо?
театральный критик
2021-03-26 11:15:11
ромео, у них там есть специалист по рекламе пирогов и просроченного кефира. Бывший КВНщик, ручонками любит жестикулировать
ромео
2021-03-26 11:58:36
театральный критик, хто такой этот клоун?
кир
2021-03-26 10:54:37
А что ещё могут самобытные?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2021, 16:48
Автомобиль с трупом в салоне обнаружен на дороге в пригороде Петрозаводска
22.03.2021, 06:40
"Орского маньяка" видели в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.03.2021, 17:40
Жителей Карелии просят сидеть дома и не отпускать детей: надвигается стихия
20.03.2021, 20:32
Глава Минприроды Карелии предстанет перед судом по делу 10-летней давности в Бурятии
20.03.2021, 18:23
Лобовое столкновение автомобилей произошло на трассе в Карелии, трое пострадавших (ФОТО)
21.03.2021, 15:55
Тело пропавшего таксиста из шоу Малахова нашли в соседнем с Карелией регионе

Аналитика

Сегодня 11:23
Капитал
Маленькая прививка от больших проблем!
В Петрозаводске открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а.
Ирина Мирошник: "Минувший год доказал: нам не надо бояться амбициозных задач!" 1
Сегодня 11:20
"Школа – фантастическая!"
25.03.2021 09:27
Боднарчука обвинили в четырех преступлениях 15
25.03.2021 09:10
Глаз в коконе
23.03.2021 14:10
Вся аналитика

Чтиво

25.03.2021 09:12
Без политики
Открылся Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
"Самое невероятное в лишайниках – это их природа" 6
24.03.2021 09:26
"Мусор на Луну не закинешь!" 6
22.03.2021 10:25
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»