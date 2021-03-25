В Карелии Россельхознадзор забраковал местную колбасу

Мясоперерабатывающий цех в Кондопожском районе допустил несколько нарушений в своей работе, сообщили в Управлении Россельхознадзора Карелии.

В марте 2021 года Управление Россельхознадзора Карелии провело внеплановую проверку двух предприятий в Кондопожском районе, расположенных по одному и тому же адресу – мясоперерабатывающего цеха и кафе, где продукция этого цеха реализуется. Предприятия принадлежат двум индивидуальным предпринимателям.

В ходе проверки были отобраны пробы произведенной в цехе варено-копченой колбасы и отправлены на исследования. По результатам испытаний в пробе было обнаружено ДНК курицы, при этом в составе колбасы этот компонент не был заявлен производителем.

Предпринимателю предписано прекратить действие декларации о соответствии колбасы варено-копченой требованиям технических регламентов.

Также в ходе проверки выяснилось, что мясоперерабатывающим цехом не разработана и не внедрена система контроля качества и безопасности продукции. У некоторых продуктов, продаваемых в кафе, отсутствовала маркировка с информацией о производителе, составе товара, сроке годности и условиях хранения. Нашлись и другие мелкие нарушения.

В отношении двух индивидуальных предпринимателей, а также повара кафе и работника цеха были составлены протоколы об административном правонарушении.