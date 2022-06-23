В Карелии руководитель компании получил условный срок и штраф за помощь осужденным

В Кондопоге осужден бывший заместитель генерального директора управляющей компании, обвиняемый в коммерческом подкупе, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году подсудимый, являясь заместителем генерального директора управляющей компании, за денежное вознаграждение проставлял рабочие часы в табеле учета рабочего времени двум мужчинам, осужденным к наказанию в виде обязательных работ. При этом фактически отработка осужденными не осуществлялась. Зам гендиректора компании, получив с мужчин 14 000 рублей и 15 000 рублей, предоставил в уголовно-исполнительную инспекцию недостоверные сведения об исполнении ими назначенного судом наказания в виде обязательных работ. После получения данных сведений осужденные были сняты с учета в связи с отбытием наказания.

Суд признал 58-летнего заместителя руководите управляющей компании виновным в коммерческом подкупе. Ему назначено наказание сроком пять лет два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафом в размере 250 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске экс-руководитель управляющей компании ответит в суде за присвоение 4 млн рублей.