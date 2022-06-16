В Петрозаводске экс-руководитель управляющей компании ответит в суде за присвоение 4 млн рублей

В столице Карелии предстанет перед судом бывший руководитель одной из управляющих компаний, которую обвиняют в присвоении 3,8 миллионов рублей.

Судья петрозаводского городского суда Наталья Федичева 1 июля планирует приступить к рассмотрению уголовного дела теперь уже экс-руководителя управляющей компании города. 39-летняя уроженка Олонецкого района, ранее не судимая женщина, обвиняется в присвоении почти 4 миллионов рублей, уплаченных жильцами за различные жилищно-коммунальные услуги.

Как ранее мы сообщали, по данным следствия, эти противоправные действия обвиняемая совершила с сентября 2017 до начала 2020 года. В результате, управляющая компания задолжала немалые средства организациям, предоставлявшим жильцам холодную и горячую воду, электроэнергию.

Как сообщил «Столице на Онего» старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев, находящаяся под подпиской о невыезде обвиняемая свою вину не признает.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске управляющая компания незаконно заставила жильцов заплатить за ремонт котельной.