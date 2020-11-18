В Карелии руководитель почтового отделения отремонтировала свое авто за счет "кассы"

Начальника одного из отделений почтовой связи Сегежского района будут судить за кражу из кассы, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, 47-летняя жительница Сегежи, начальник одного из отделений почтовой связи района, присвоила из кассы деньги, вырученные от реализации товара. На украденные средства женщина хотела отремонтировать свой автомобиль.

Факт недостачи был выявлен при проведении внеплановой ревизии.

Уголовное дело направлено в Сегежский городской суд для рассмотрения по существу.

Женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

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