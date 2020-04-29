890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности ДТП, в котором легковушка "завалила" внедорожник 3
Сегодня 10:48
Бывшие жители Карелии, приехавшие во время эпидемии в Россию, смогут вернуться в Финляндию 7
Сегодня 09:22
Легковушка "завалила" внедорожник на перекрестке в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 1
Сегодня 10:20
Глава Карелии продлил жесткий карантинный режим в республике (СРОЧНО) 22
29.04.2020 19:30
Мертвого человека достали из Онежского озера в Петрозаводске 1
29.04.2020 18:29
Более 100 новых случаев Covid-19 выявили с соседнем с Карелией регионе 1
Сегодня 12:35
Стало известно, почему десятки автомобилей застряли в пробке под Петрозаводском 1
Сегодня 15:40

В Карелии с 1 мая начинается пожароопасный сезон

Новости. Общество
17:40, 30 Апреля 2020
фото: © Евгений Курсков/ТАСС
Загрузка...

Дата начала пожароопасного сезона определяется приказом Минприроды Карелия исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова в лесах.

С 1 мая в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Пряжинском, Прионежском, Пудожском, Суоярвском районах и Петрозаводске начинается пожароопасный сезон.

В остальных районах – с 15 мая. 

Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда будут осуществляться "Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов", в состав которого в качестве структурных подразделений входят 3 авиазвена и 4 авиаотделения. В свою очередь, в их составе имеется парашютно-десантная пожарная служба и наземные противопожарные формирования в виде 6 пожарно-химических станций 3 типа.

Для авиапатрулирования будут привлекаться пять самолетов Cessna, для выполнения работ по тушению лесных пожаров – один самолет Ан-2, один вертолет Ми-8. Кратность авиапатрулирования будет определяться по условиям погоды исходя из класса пожарной опасности в лесах.

За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Напоминаем, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

Ранее сообщалось, что  в Карелии участились пожары из-за пала сухой травы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.04.2020, 11:47
Запутавшемуся на дороге в Карелии водителю фуры грозит лишение прав
28.04.2020, 10:42
В Мурманской области коронавирус диагностировали более чем у тысячи человек
25.04.2020, 10:49
В Карелии очаги COVID-19 выявлены в девяти семьях
29.04.2020, 06:40
Власти Карелии опубликовали расширенную онлайн-карту заболевших коронавирусом
27.04.2020, 09:45
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
26.04.2020, 09:11
За сутки в Карелии у 12 человек выявили коронавирус

Чтиво

Сегодня 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 12:47
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»