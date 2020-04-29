В Карелии с 1 мая начинается пожароопасный сезон

Дата начала пожароопасного сезона определяется приказом Минприроды Карелия исходя из природно-климатических особенностей, связанных с прогнозируемым сходом снежного покрова в лесах.

С 1 мая в Олонецком, Кондопожском, Лахденпохском, Питкярантском, Сортавальском, Пряжинском, Прионежском, Пудожском, Суоярвском районах и Петрозаводске начинается пожароопасный сезон.



В остальных районах – с 15 мая.



Работы по тушению лесных пожаров на землях лесного фонда будут осуществляться "Карельским центром авиационной и наземной охраны лесов", в состав которого в качестве структурных подразделений входят 3 авиазвена и 4 авиаотделения. В свою очередь, в их составе имеется парашютно-десантная пожарная служба и наземные противопожарные формирования в виде 6 пожарно-химических станций 3 типа.



Для авиапатрулирования будут привлекаться пять самолетов Cessna, для выполнения работ по тушению лесных пожаров – один самолет Ан-2, один вертолет Ми-8. Кратность авиапатрулирования будет определяться по условиям погоды исходя из класса пожарной опасности в лесах.



За поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со штрафом до 250 тысяч рублей, но и уголовная ответственность – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.



Напоминаем, что в Карелии действует круглосуточные телефоны прямой линии лесной охраны 8-814-2-55-55-80, 8-800-100-94-00. Обнаружив лесной пожар, любой человек в любое время суток может бесплатно позвонить на этот номер.

Ранее сообщалось, что в Карелии участились пожары из-за пала сухой травы.