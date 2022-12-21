В Карелии с 2021 года более чем на 12% снизилось число преступлений

Прокуратура Карелии представила статистику преступлений за 11 месяцев 2022 года.

По данным прокуратуры Карелии, за период с января по ноябрь 2022 года в республике было зарегистрировано 11 093 преступления — на 12,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом тяжкие и особо тяжкие преступления составили 22,4% от общего числа. Число особо тяжких преступлений снизилось на 10,7%, количество тяжких преступлений — на 14,7%.

Более 60% всех зарегистрированных преступлений составили кражи и мошенничества. При этом число преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с прошлым годом выросло на 7,6%, поэтому прокуратура вновь призывает жителей республики быть бдительными при звонках с незнакомых номеров.