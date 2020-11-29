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В Карелии с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, но не все случаи попали в сводки

Новости. Общество
17:43, 30 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Всего в республике с диагнозом COVID-19 умер 191 человек, из них у 102-х именно коронавирус стал причиной смерти, пояснили в Оперштабе при правительстве Карелии.

В федеральных СМИ сегодня появились сообщения о том, что в регионах занижается смертность от коронавируса. В связи с этим Оперштаб при правительстве Карелии выступил с официальными разъяснениями о формировании статистики смертности.

В частности, в сообщении говорится, что по состоянию на 30 ноября в Карелии зарегистрировано 102 случая, когда первоначальной причиной смерти пациента явилась новая коронавирусная инфекция. При этом, еще 89 человек с COVID-19 скончались от заболеваний, не связанных с новой коронавирусной инфекцией. У ряда умерших пациентов причина смерти в настоящее время устанавливается.

"Для определения достоверной причины смерти необходимо патологоанатомическое заключение, которое выдается после вскрытия, гистологического, биохимического, микробиологического, вирусологического и других необходимых исследований. Исследования могут занять до 45 дней.

В официальную статистику смертности от новой коронавирусной инфекции Оперативный штаб Республики Карелия включает только случаи, когда подтверждена окончательная первоначальная причина смерти – СOVID-19", сообщили в Оперштабе.

Добавим, что по состоянию на 30 ноября еще 93 человека с начала эпидемии коронавируса скончались в Карелии от внебольничной пневмонии.

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Комментарии

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Титов
2020-11-30 19:03:30
Это было ясно давно - умножай на 2 или на 3 , тогда картина будет ближе к реальности ... В других регионах видимо занижают еще больше . Иначе трудно понять как мы спокойно обходим регионы с населением в 3 или 4 млн.человек ( при наших 614 тыс. чел. ) и имеем больше зараженных ....
агрекалчнутый
2020-11-30 18:21:16
Статистика пугает. Пора сваливать в цивилизованные страны и оттуда проклинать карельскую медицину.
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