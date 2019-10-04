В Карелии с должников взыскали около 1,7 млн рублей во время рейдов

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В период с 23 по 27 сентября приставы вместе с полицией провели рейды по выявлению должников, сообщили в МВД Карелии.
За время проведения мероприятия проведено 75 совместных рейдов, в результате которых установлено 455 должников, уклоняющихся от уплаты административных штрафов.
Сумма взысканных административных штрафов составила около 1,7 млн рублей.
Сотрудники ГИБДД составили 441 протокол за неуплату штрафа в срок.
Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный законодательством, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
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