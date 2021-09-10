В Карелии с начала года 8 человек погибли в авариях, случившихся по вине пешеходов

Наезды на пешеходов в темное время суток составляют почти 2/3 подобных аварий.

Как сообщает Госавтоинспекция, с начала года на дорогах Карелии по вине пешеходов произошло 30 ДТП, в которых погибли 8 человек, а 24 были травмированы.

Наиболее опасными являются наезды на пешеходов в темное время суток. В 19 подобных авариях погибли 4 пешехода, еще 15 получили травмы.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что при переходе дороги и движении по обочинам в темное время суток пешеходам в населенном пункте рекомендуется, а вне населенного пункта — вменяется в обязанность иметь при себе световозвращающие элементы. Кроме того, необходимо обеспечить видимость этих элементов водителям автомобилей.

Всего с начала года автоинспекторы в Карелии привлекли к ответственности 330 пешеходов, не использующих светоотражатели при движении вне населенного пункта.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД Карелии остановили с начала года свыше 1600 пьяных водителей.