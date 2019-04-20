В Карелии с начала года ущерб от преступлений составил около 200 млн рублей

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Прокуратура Карелии опубликовала краткую характеристику состояния преступности в республике за 3 месяца.
В период за январь–март в Карелии зарегистрировано 2908 преступлений.
Более половины их числа всех зарегистрированных преступлений (57,2 %) составляют хищения чужого имущества.
Правоохранительными органами Республики Карелия зарегистрировано в текущем году 239 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Число выявленных преступлений экономической направленности – 128.
Ущерб от преступлений составил 196 млн 545 тыс рублей.
Из общего числа преступлений 40,8 % совершены в состоянии алкогольного опьянения.
Выросла (со 127 до 134 случаев) преступность среди несовершеннолетних.
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