В Карелии с начала года ущерб от преступлений составил около 200 млн рублей

Прокуратура Карелии опубликовала краткую характеристику состояния преступности в республике за 3 месяца.

В период за январь–март в Карелии зарегистрировано 2908 преступлений.

Более половины их числа всех зарегистрированных преступлений (57,2 %) составляют хищения чужого имущества.

Правоохранительными органами Республики Карелия зарегистрировано в текущем году 239 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Число выявленных преступлений экономической направленности – 128.

Ущерб от преступлений составил 196 млн 545 тыс рублей.

Из общего числа преступлений 40,8 % совершены в состоянии алкогольного опьянения.

Выросла (со 127 до 134 случаев) преступность среди несовершеннолетних.