В Карелии самосвал врезался в «легковушку», пострадали два человека

В Кондопоге произошло ДТП с участием самосвала и легкового автомобиля.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувшее воскресенье, 19 сентября, в 22:30 в районе дома № 3 по Петрозаводскому шоссе в Кондопоге 34-летний водитель самосвала Volvo при выезде на дорогу с прилегающей территории столкнулся с автомобилем Chevrolet, который двигался в прямом встречном направлении.

В результате ДТП травмы получили два пассажира «легковушки» - мужчины 37-ми и 26-ти лет.

Ранее «легковушка» улетела под самосвал на трассе в Карелии.