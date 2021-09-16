«Легковушка» улетела под самосвал на трассе в Карелии

Водитель легкового автомобиля получил травмы, врезавшись в самосвал на трассе в Олонецком районе.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший четверг, 16 сентября, в 21.00 на 281км + 600 м федеральной автодороги «Кола» 27-летний водитель автомобиля Kia Rio неправильно выбрал скоростной режим в зоне ремонтных работ и врезался в стоящий самосвал Volvo.

После ДТП водитель «легковушки» с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что юный мотоциклист насмерть разбился в Карелии.