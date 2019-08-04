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Новости. Общество
09:34, 04 Августа 2019
фото: фото Максима Морозова, https://vk.com/gov_karelia_ru?w=wall-134397408_16292

В Карелии самые удачливые рыбаки выиграли "Ниву"

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В Сортавала прошёл Международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские Шхеры".

На территории туркомплекса Piipun Piha (Пийпун Пиха) в Сортавала 2-3 августа состоялся Международный фестиваль рыбной ловли, в котором участвовала 131 команда и более 3 тысяч гостей.

Как сообщается на официальной странице главы Карелии Артура Парфенчикова, рыбаки соревновались в двух категориях: рыбная ловля с лодки или катера и ловля с берега. Самую крупную рыбу – щуку весом 3 кг 940 г – добыл экипаж "Воблер" из Сортавалы и Йоэнсуу.

За этот трофей Игорь Беличенко, Денис и Николай Мононен получили главный приз от главы республики и Россельхозбанка — внедорожник 4X4 "Нива" 

Алюминиевый катер от компании "Беркут" тоже получили сортавальцы – Василий Ильинский, Андрей и Татьяна Бубновские за вторую по размеру щуку весом 2 кг 380 гр. Сегодня удача просто преследовала сортавальцев, поэтому эхолот от компании RAPALA получили Александр Ярыгин, Владимир Смусёнок и Александр Трусихин за самый большой улов – 7 кг 040 гр. А лодку ПВХ от ООО "Альтаир-Про" – сортавальский семейный экипаж Андрея, Марины и Владимира Беляевых – за щуку весом 2 кг 140 г.

Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная развлекательная программа, в которой задействовали более ста артистов, музыкантов, художников и поваров, а вёл праздник самый известный в России финн, артист Вилле Хаапасало.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-04 13:32:04
Ашот, так лови сам, пока за тебя другие не выловили. Хоть китайками, хоть карелками. Переживать о будущих поколениях - это удел заноз, всяких тёток и санычей. Они по жизни лохи и неудачники. Этим они стараются оправдать свою никчемность и бесполезность в нынешней жизни.
Ашот
2019-08-04 12:50:42
что вы за Артурчика всё !!! плохо то, что РЫБЫ НЕ СТАЛО !!! что такое щука на 4 кг. ???? и это в КАРЕЛИИ !!!! масквичи и питерцы наверное всё китайками повылавливали ??? или местные ??? так глядишь лет через 10 будут давать первый приз НИВУ за плотвичку и окушка весом 300 граммов ))))
однозначно
2019-08-04 11:58:21
Артурчик начинает гламурить. Решил не отставать от Чука, который проводит кубок по волейболу на приз председателя педросовета.
Zim
2019-08-04 11:26:27
А если ему спонсоры передали, а он теперь от своего имени дарит, то не взятка ли это?
А может это журналисты Столицы все перепутали?
mobikk
2019-08-04 09:42:58
Интересно, Глава республики из своей зарплаты оплатил приз...или из бюджета транжирит?
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