В Карелии самые удачливые рыбаки выиграли "Ниву"

В Сортавала прошёл Международный фестиваль рыбной ловли "Ладожские Шхеры".

На территории туркомплекса Piipun Piha (Пийпун Пиха) в Сортавала 2-3 августа состоялся Международный фестиваль рыбной ловли, в котором участвовала 131 команда и более 3 тысяч гостей.

Как сообщается на официальной странице главы Карелии Артура Парфенчикова, рыбаки соревновались в двух категориях: рыбная ловля с лодки или катера и ловля с берега. Самую крупную рыбу – щуку весом 3 кг 940 г – добыл экипаж "Воблер" из Сортавалы и Йоэнсуу.

За этот трофей Игорь Беличенко, Денис и Николай Мононен получили главный приз от главы республики и Россельхозбанка — внедорожник 4X4 "Нива"

Алюминиевый катер от компании "Беркут" тоже получили сортавальцы – Василий Ильинский, Андрей и Татьяна Бубновские за вторую по размеру щуку весом 2 кг 380 гр. Сегодня удача просто преследовала сортавальцев, поэтому эхолот от компании RAPALA получили Александр Ярыгин, Владимир Смусёнок и Александр Трусихин за самый большой улов – 7 кг 040 гр. А лодку ПВХ от ООО "Альтаир-Про" – сортавальский семейный экипаж Андрея, Марины и Владимира Беляевых – за щуку весом 2 кг 140 г.

Для гостей фестиваля была подготовлена насыщенная развлекательная программа, в которой задействовали более ста артистов, музыкантов, художников и поваров, а вёл праздник самый известный в России финн, артист Вилле Хаапасало.