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В Карелии сбитый пешеход "обошелся" водителю в 10 тысяч рублей

Новости. Происшествия
07:15, 25 Мая 2020
фото: "Столица на Онего"
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Медвежьегорский районный суд республики рассмотрел дело о ДТП с участием пешехода.

Как следует из материалов дела, днем 15 декабря 2019 года у дома 19/2 по ул. Дзержинского в Медвежьегорске водитель "Нивы Шевроле"  при движении задним ходом сбил женщину-пешехода. В результате ДТП она получила повреждения средней степени тяжести.

В судебном заседании водитель вину признал частично. Он пояснил, что пешехода в зеркала заднего вида не видел. После аварии им незамедлительно были вызваны скорая помощь и наряд полиции. Находившаяся с ним рядом гражданская супруга сопроводила пострадавшую в приемное отделение Медвежьегорской ЦРБ, где потерпевшей была оказана медицинская помощь, сделан рентген, поставлен диагноз ушиб правой голени. Женщине было рекомендовано явиться на прием 16 декабря. После этого гражданская жена водителя сопроводила пострадавшую домой на такси.

На следующий день водитель звонил потерпевшей, интересовался состоянием здоровья, на что она ответила, что у нее все нормально. На прием в Медвежьегорскую ЦРБ женщина явилась только 24 декабря. Ей повторно сделали рентген, и выяснилось, что у пешехода перелом наружной лодыжки. В ходе заседания водитель сказал, что перелом потерпевшая получила не в результате ДТП, поскольку первоначально ей был установлен диагноз ушиб правой голени, в связи с чем причинение вреда здоровью средней степени тяжести пострадавшей в результате его действий не доказано.

В судебном заседании потерпевшая пояснила, что после наезда она чувствовала тяжесть в правой ноге. На прием в ЦРБ 16 декабря не явилась по совету соседки, которая является бывшим медицинским работником. Через 3-4 дня после аварии, почувствовав сильную боль в ноге, обратилась в больницу, где ей был сделан рентген и поставлен диагноз закрытый перелом наружной лодыжки.

По итогам заседания суд признал водителя виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ " Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и назначил штраф в  10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что водители в Петрозаводске устроили разборку на дороге.

 

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