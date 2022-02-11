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В Карелии сельская воспитательница отстояла право не проводить раскопки на выданной чиновниками земле

Новости. Общество
12:02, 14 Февраля 2022
фото: © Анна Ларионова

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Очередной этап судебной тяжбы между карельскими чиновниками и воспитательницей из поселка Шуя Анной Ларионовой завершился в пользу работницы дошкольного образования.

Определение Прионежского районного суда, согласно которому сельская воспитательница Анна Ларионова не обязана демонтировать фундамент и производить раскопки на участке, выданном ей под ИЖС, устояло в Верховном суде Карелии. Об этом «Столице на Онего» сообщила юрист Татьяна Иссар, представляющая интересы Анны Ларионовой.

Напомним, воспитательница из поселка Шуя Анна Ларионова получила от государства землю под строительство дома, поскольку являлась молодым специалистом на селе. Однако участок, выданный ей чиновниками, оказался под охраной. На нем было запрещено строительство, поскольку земля попадала в границы территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». При этом семья Ларионовой возвела на полученном участке фундамент. Чиновники добивались, чтобы сельская воспитательница самостоятельно демонтировала фундамент и провела археологические раскопки.

Ранее Прионежский районный суд пересмотрел решение суда первой инстанции, который прежде обязал воспитательницу Анну Ларионову демонтировать фундамент и провести раскопки. В этой связи управление по охране объектов культурного наследия республики было намерено в Верховном суде Карелии обязать воспитательницу лично производить все работы. Чиновники направили соответствующйю частную жалобу. Как сообщила юрист Татьяна Иссар, в итоге представители управления отказались от своей жалобы, суд прекратил по ней производство.

«Решение о том, что Ларионова должна чего-то раскопать и демонтировать фундамент, отменено. То есть пока, в общем-то, она никому ничего не должна. И этот вопрос должен, наверно, рассматриваться заново, если управление не решит отказаться от этого иска… Во всяком случае, сейчас Ларионова никому ничего не должна», — рассказала юрист Татьяна Иссар, представляющая в суде интересы сельской воспитательницы.

В настоящее время тяжба карельских чиновников и воспитательницы может вернуться в Прионежский суд. В суде необходимо окончательно определить того, кто все-таки обязан восстановить поврежденную в результате строительства территорию стоянки древнего человека.

Ранее «Столица на Онего» сообщала о судебной тяжбе между сельской воспитательницей Анной Ларионовой и чиновниками Карелии.

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