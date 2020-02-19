В Карелии семья ребенка, сломавшего позвоночник в детсаду, отсудила 120 тысяч рублей

Родители мальчика, получившего серьезную травму после падения со шведской стенки в детском саду, одержали победу в суде.

Судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова частично удовлетворила иск матери мальчика 2015 года рождения, сломавшего позвоночник после падения со шведской стенки, установленной в детском саду. Родители добивались возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных повреждением здоровья малолетнему ребенку.

Ответчиками в суде выступали представители детского сада. Третьим лицом была привлечена администрация Прионежского района.

Инцидент произошел 26 сентября 2019 года в детском саду №9 "Теремок", находящемся в селе Заозерье. Ребенок в результате падения со шведской стенки в группе "Семицветик" получил компрессионный перелом позвонка L-4 поясничного отдела и ушиб костного мозга. В результате травмы мальчик вынужден проходить длительное лечение.

В среду, 19 февраля, суд взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, в размере 120 тыс. рублей и постановил возместить семье материальный ущерб в размере 8,6 тыс. рублей – эти средства были потрачены на покупку корсета и специального матраса для ребенка. Суд взыскал с садика также утраченный заработок родителя пострадавшего мальчика и сумму судебных расходов.

Стоит отметить, семья травмированного ребенка планировала взыскать с детского сада, в стенах которого произошло ЧП, полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Шведская стенка, откуда упал ребенок, была демонтирована, сообщили в суде.

Фото предоставлено истцом.

Как заявила представитель истца Анита Федоткова, делом о падении ребенка со шведской стенки в детском саду "Теремок" на данный момент по-прежнему занимаются следственные органы. Ранее сообщалось, что по факту получения травмы 4-летним воспитанником возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).