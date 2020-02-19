890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
Объявлена цена за проект сноса "Невского пассажа" в Петрозаводске 7
19.02.2020 13:43
Машины пробивают колеса на дороге в Петрозаводске (ФОТО) 16
19.02.2020 15:34
Сотрудница Центра помощи детям в Карелии украла у сироты более 1 млн рублей 1
19.02.2020 09:23
Власти хотят расторгнуть договор с компанией, организовавшей платную парковку у ж/д вокзала Петрозаводска 20
19.02.2020 16:34

В Карелии семья ребенка, сломавшего позвоночник в детсаду, отсудила 120 тысяч рублей

Новости. Происшествия
06:40, 20 Февраля 2020
фото: pixabay.com / qimono
Загрузка...

Родители мальчика, получившего серьезную травму после падения со шведской стенки в детском саду, одержали победу в суде.

Судья Прионежского районного суда Татьяна Баранова частично удовлетворила иск матери мальчика 2015 года рождения, сломавшего позвоночник после падения со шведской стенки, установленной в детском саду. Родители добивались возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда, причиненных повреждением здоровья малолетнему ребенку.

Ответчиками в суде выступали представители детского сада. Третьим лицом была привлечена администрация Прионежского района.

Инцидент произошел 26 сентября 2019 года в детском саду №9 "Теремок", находящемся в селе Заозерье. Ребенок в результате падения со шведской стенки в группе "Семицветик" получил компрессионный перелом позвонка L-4 поясничного отдела и ушиб костного мозга. В результате травмы мальчик вынужден проходить длительное лечение.

В среду, 19 февраля, суд взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу матери ребенка компенсацию морального вреда, причиненного несовершеннолетнему, в размере 120 тыс. рублей и постановил возместить семье материальный ущерб в размере 8,6 тыс. рублей – эти средства были потрачены на покупку корсета и специального матраса для ребенка. Суд взыскал с садика также утраченный заработок родителя пострадавшего мальчика и сумму судебных расходов.

Стоит отметить, семья травмированного ребенка планировала взыскать с детского сада, в стенах которого произошло ЧП, полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Шведская стенка, откуда упал ребенок, была демонтирована, сообщили в суде. 

Фото предоставлено истцом.

Как заявила представитель истца Анита Федоткова, делом о падении ребенка со шведской стенки в детском саду "Теремок" на данный момент по-прежнему занимаются следственные органы. Ранее сообщалось, что по факту получения травмы 4-летним воспитанником возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

19.02.2020 09:40
Капитал
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
О том, почему квартиры могут стать доступнее для отдельных граждан и почему покупать жилье нужно именно сейчас, рассказывает главный бухгалтер компании "Баренц Групп" Дмитрий Сурков.
"Мы должны с ними бороться" 44
18.02.2020 16:00
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Вся аналитика

Чтиво

19.02.2020 12:31
Без политики
Историки разошлись в памятных датах 5
В Петрозаводске не могут утвердить изображения для барельефов мемориального комплекса города воинской славы.
"Костная клиника": в очередь за пиявками
13.02.2020 11:35
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»