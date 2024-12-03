В Карелии семья участника СВО получила ключи от новой квартиры

В 2024 году семьям участников СВО предоставят около 100 квартир в Карелии.

Семья участника специальной военной операции Сергея Поляруша обрела новое жилье, сообщила администрация главы Республики Карелия. Глава Пряжинской администрации вручил супруге бойца Ольге и сыну Никите ключи от новой благоустроенной квартиры в Пряже.

Как уточняется, в 2024 году планируется предоставить порядка 100 квартир семьям военнослужащих, многодетным семьям и другим льготным категориям граждан в рамках программы расселения из аварийного жилья.

«Средства на его приобретение остались в республиканской казне благодаря досрочному завершению предыдущего этапа программы», — отметили в администрации.